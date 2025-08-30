Haberler

Antalya’da 277 Jandarma Terfi Töreni

ANTALYA’DA JANDARMAYA TERFİ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Antalya’da üst rütbeye terfi eden 277 jandarma personeli için görkemli bir tören yapıldı. İl Jandarma Komutanlığında görev alan 10 subay, 211 astsubay ve 56 uzman jandarmanın bir üst rütbeye terfisi dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Vali Hulusi Şahin, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, jandarma personeli ve onların aileleri katılım gösterdi.

VALİ’DEN RÜTBE VE AİLE İLİŞKİLERİNE VURGULAMA

Törende konuşan Vali Şahin, Türk ordusundaki rütbe sisteminin sadece sembollerden oluşmadığını dile getirdi. Şahin, “Bu rütbeler askerimizin gönlünde olan rütbelerdir. Türk ordusunda ilişkiler bir aile içerisindeki süreç gibi işler. Ast, üstüne sevgi ve saygıyla bağlıdır, üst de astını aynı şekilde sever, korur ve yönlendirir.” ifadelerini kullandı. Jandarma teşkilatının savaş zamanında üzerlerine düşen görevleri bir asker sorumluluğu ile yerine getirdiğini belirten Şahin, barış zamanında ise jandarmanın suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

JANDARMA PERSONELİNE TEŞEKKÜR VE TEBRİK

Yeni rütbe alan tüm jandarma personelini tebrik eden Şahin, “Antalya jandarmasının da başarılarına yeni başarılar ekleyeceğine yürekten inanıyorum.” dedi. Konuşmaların ardından terfi eden personele, Vali Şahin ve protokol üyeleri tarafından yeni rütbeleri takdim edildi.

