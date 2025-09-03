Antalya’da 3 Bin 312 Şüpheli Yakalandı

ANTALYA’DA ASAYİŞ DENETİMLERİ KAPSAMINDA YAKALAMALAR

Antalya’da polis ekipleri tarafından son iki haftada gerçekleştirilen asayiş çalışmaları neticesinde 3 bin 312 şüpheli yakalandı. Valilikten gelen açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan operasyonda, 691 aranan şahıs da dahil olmak üzere toplamda 3 bin 312 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 392’si çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Geçici konaklama yerleri ve kiralık araç firmalarının denetimlerinde ise 6 işletmeye idari para cezası uygulandı. “Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” suçu çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, 7 ayrı olayda 30 şüpheliye idari işlem yapıldı. Ayrıca, “Kabahatler Kanunu” kapsamında toplamda 609 şüpheliye idari para cezası kesildi.

ARALAMA SONUCU ELE GEÇİRİLENLER

Polis ekiplerinin şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirdiği aramalar sonucunda 112 silah, bin 896 adet fişek ve kartuş ile 7 kesici alet ele geçirildi. Bu operasyonlarla birlikte, Antalya’da asayişin sağlanmasına yönelik önemli adımlar atıldığı bildirildi.