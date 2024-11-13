“Antalya’da 3 İranlı Kardeşin Cansız Bedeni Bulundu”

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2384 Sokak’ta bulunan bir sitedeki 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı.

KARDESLERDEN HABER ALINAMADI

Edinilen bilgiye göre, yakın zamanda eşyalarıyla beraber kiraladıkları eve yerleşen ve henüz ismi öğrenilemeyen İran uyruklu 3 kardeşten haber alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yedek anahtarla eve giren ekipler, 3 kardeşin cansız bedenleriyle karşılaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve kardeşlerin ölüm nedeni hakkında polisin incelemesi hala devam ediyor.