Antalya’da 30 Ağustos Kutlaması Yapıldı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ANISINA DAĞCILIK ETKİNLİĞİ

Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı anısına, Kızlar Sivrisi Dağı’na tırmanan dağcılar zirvede dev bir Türk bayrağı açtı. Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, Hurma Altınyaka bölgesinde yer alan 3 bin metrelik Kızlar Sivrisi Dağı, Zafer Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yaptı.

SPORESPORCULAR ZİRVEDE COŞKULARINI YANSITTI

Maksat Arama Kurtarma Derneği, Toroff Off Road Kulübü, Yesevi Arama Kurtarma Ekibi ve Antbister Derneği üyeleri, 100 metreyi aşan bir tırmanış gerçekleştirdi. Zirveye ulaştıklarında dev Türk bayrağını kayalıklara asarak bayraklarını açtılar. Dağcıların taşıdığı bayraklarla birlikte açılan Türk bayrağı, zirvede coşkuyla dalgalandırıldı. Etkinliğin Zafer Bayramı’na özel olarak düzenlendiği vurgulanırken, tırmanışa katılan sporcular büyük bir heyecanla Türk bayrağını açarak, şehitler ve gaziler anısına saygı duruşunda bulundu.

Birecik’te Tır-Otomobil Kazası Yaşandı

Birecik'te bir tırın park halindeki araca çarpması sonucu çıkan kargaşada bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Beyşehir’de Çamura Saplanan İnek Kurtarıldı

Beyşehir'de göl kıyısında çamura saplanan inek, balıkçılar tarafından traktörle kurtarıldı. Muhtar, su seviyesinin düşmesi nedeniyle çamur oluştuğunu ifade etti.

