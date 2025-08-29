Antalya’da 34 şahıs yakalandı

SON BİR HAFTADA YAKALANAN ŞAHIS SAYISI

Antalya’da son yedi gün içinde 34 aranan şahıs ve 16 şüpheli yakalanıyor. Aynı zamanda çok sayıda silah, çalıntı araç ve uyuşturucu madde de ele geçiriliyor. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri, kentteki huzur ve güven ortamını korumak amacıyla denetimlerle operasyonlarını sürdürüyor.

OPERASYONLARDAN ELDE EDİLENLER

Son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 50 şahıs yakalanıyor. Bunlardan 34’ü aranan şahıs, 16’sı ise çeşitli suçlardan şüphelidir. Yapılan operasyon ve denetimlerde; 17 adet ateşli silah, 1 adet kuru sıkı tabanca, 6 çalıntı araç, 2 adet tescilsiz, yakalamalı ve hacizli araç, 66 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 5 bin 160 adet sentetik kannabinoid A4 maddesi ele geçiriliyor.