Antalya’da 36 Arı Kovanı Çalındı

HIRSIZLIK OLAYI GAZİPAŞA’DA GERÇEKLEŞTİ

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Hakkı Çağlar’a ait 36 arı kovanı hırsızlar tarafından çalındı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak derhal çalışma başlattı. Kovan sahibi Hakkı Çağlar, kovanlarının bulunmasına yardımcı olan kişilere ödül vereceğini bildirdi. Olay, yakın zaman önce İnal Mahallesi Araplar Mevkii’nde gerçekleşti.

KOVANLARIN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Elde edilen bilgilere göre, Hakkı Çağlar, İnal Mahallesi Nazma Mevkii’nde yaşıyor ve arı kovanlarını İnal Mahallesi Araplar Mevkii’nde bulunduruyordu. İki gün önce arı kovanlarını kontrol etmek amacıyla bölgeye giden Çağlar, 50 adet kovanından 36’sının çalındığını, geri kalan 5 kovanın ise arılarının boşaltılarak alındığını tespit etti. Çağlar, meydana gelen hırsızlık olayını jandarmaya bildirdi.

JANDARMA EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Jandarma ekipleri olayın ardından bölgeye gelerek incelemeler gerçekleştirdi. Ekipler, kovanları çalan kişileri yakalamak için detaylı çalışmalar yürütüyor. Hakkı Çağlar ise hayvanlarının ve kovanlarının bulunmasını sağlayacak olanlara ödül vereceğini duyurdu.