Antalya’da 38 Şüpheli Yakalandı

ANTALYA’DA NARKOTİK OPERASYONLARI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içinde il genelinde çeşitli operasyonlar ve saha çalışmaları gerçekleştirdi. Bu süreçte 38 şüpheli yakalandı ve bunlardan 23’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER VE ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Ekiplerin ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak’ suçu kapsamında düzenlediği 24 ayrı olayda toplam 38 şüpheli şahıs yakalanırken, bu şahısların 23’ü mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandı. Operasyonlar sonucunda 7 kilo 880 gram esrar, 858 gram eroin, 575 gram metamfetamin, 394 gram kokain, bin 271 adet sentetik ecza, 200 adet sentetik kannabinoid (A4), 6 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 2 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ve döviz ele geçirildi.