antalya-da-4-1-lik-deprem-meydana-geldi

ANTALYA’DA DEPREM PANİĞİ

Ege Denizi’nde ardı ardına meydana gelen depremler, Türkiye genelinde bir korku dalgası yarattı. Şimdi ise Malatya’dan gelen endişe verici bir haberle birlikte Antalya’daki durum dikkatleri çekiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet üzerinden yaptığı açıklamalara göre, depremin merkezi Antalya’nın Alanya ilçesi olarak belirlendi.

4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Saat 16:52’de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi. Bu sarsıntı, yerin 24.21 kilometre derinliğinde meydana geldi.

HASAR VE CAN KAYBI OLMAZKEN

İlk gelen bilgilere göre, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar söz konusu olmadı. Deprem, çevredeki vatandaşlar tarafından da hissedildi.