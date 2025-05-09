Antalya’da 4. FoodFest Gerçekleşti

ANTALYA’DA GASTRONOMİ FESTİVALİ HIZLA DEVAM EDİYOR

Antalya’da gerçekleşen 4. FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali’nin ilk gününde, sanatçı Ceylan Ertem sahne aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaalioğlu Parkı’nda kurulan konsere, yerel halk büyük ilgi gösterdi. Sanatçı, dinleyicilere sevilen parçalarını seslendirdi ve burada yaptığı konuşmada, “Konser vermekten mutluluk duyuyorum” dedi.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Konserin ardından, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, sanatçı Ceylan Ertem’e çiçek ve plaket takdim etti. Bu etkinlik, gastronomi ve sanatın buluştuğu bir platform sunarak katılımcılara keyifli anlar yaşatıyor.