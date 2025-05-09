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Antalya’da 4. FoodFest Heyecanı Yaşandı

ANTALYA’DA GASTRONOMİ FESTİVALİ BAŞLADI

Antalya’da gerçekleştirilen 4. FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali’nin ilk gününde sanatçı Ceylan Ertem sahne aldı. Etkinlik, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaalioğlu Parkı’nda düzenlendi ve kent sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

CEYLAN ERTEM SAHNEDİ

Konser sırasında sevilen parçalarını seslendiren sanatçı, yaptığı konuşmada “Konser vermekten mutluluk duyuyorum” şeklinde ifade etti. Ertem’in performansı katılımcılardan büyük beğeni topladı. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, sanatçıya çiçek ve plaket takdim etti.

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