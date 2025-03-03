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Antalya’da 4 Mart 2025 Hava Durumu

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YAĞIŞLI HAVA BEKLENTİSİ

4 Mart 2025 Salı günü Antalya’da yağışlı bir hava durumu bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre, sıcaklıkların mevsim normallerine yakın olacağı ifade ediliyor. Antalya’da 4 Mart’ta hava durumu nasıl olacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji verilerine göre, yağışlı hava salı günü etkili olacak.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, 4 Mart Salı günü Antalya’da hava durumu şu şekilde olacak: Gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı 10°C, nem oranı ise %69. Rüzgar, kuzeybatı yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Antalya’da 4 Mart tarihinde yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyredeceği bu günde, vatandaşların ve ziyaretçilerin hava koşullarına uygun planlar yapmaları önem taşıyor.

GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ

Gelecek günler için hava tahmini ise şu şekilde:

– 5 Mart 2025 Çarşamba: Yağmurlu, sıcaklık 20°C
– 6 Mart 2025 Perşembe: Güneşli, sıcaklık 15°C
– 7 Mart 2025 Cuma: Güneşli, sıcaklık 14°C

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Antalya’da 5 günlük hava durumu tahmini bu şekilde oluşturdur.

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