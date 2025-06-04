Antalya’da 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

NARKOTİK OPERASYONUNA DAİR DETAYLAR

Antalya’da gerçekleştirilen narkotik operasyonu sonucunda toplamda 4 kişi gözaltına alındı. Valilikten gelen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı bireylerin yüksek miktarda uyuşturucu madde depoladıkları ve bu maddeleri ticari taksi aracılığıyla dağıtmayı planladıkları konusunda bilgi edinerek harekete geçti.

OPERASYONUN SONUCU VE ELE GEÇİRİLENLER

Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde yapılan operasyonda, aralarında bir avukatın da yer aldığı 4 şüpheli gözaltına alındı. Gerçekleştirilen aramalar sonucunda, 16 kilo 330 gram metamfetamin, 5 adet silah, 1 hassas terazi ve bir miktar para bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3’ü tutuklandı.