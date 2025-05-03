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Antalya’da 4 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

KAZA ANINI ANLATAN DURUM

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, annesinin elinden kaçan 4 yaşındaki bir çocuk yola fırladığı sırada otomobilin çarpması sonucu kaza geçirdi. Olay, Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi üzerinde bulunan Manavgat Anaokulu önündeki kontrolsüz kavşakta gerçekleşti.

SAĞLIK EKİBİ MÜDAHALESİ

İlhan K. tarafından kullanılan 07 HG 109 plakalı otomobil, kavşağa geldiğinde annesinin elinden yola fırlayıp karşıya geçmeye çalışan K.I.’ya çarptı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, yaralı çocuğa müdahalede bulunarak, ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi.

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