Antalya’da 405 konaklama denetlendi

ANTALYA’DA GÜNÜBİRLİK KONAKLAMA DENETİMİ YAPILDI

Antalya’da yapılan denetimlerde 405 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi ve yalnızca bir işletmeye ceza uygulandı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin korunması ve halkın güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde günübirlik konaklama yerlerine yönelik eş zamanlı bir denetim gerçekleştirdi.

DENETİMLERDE ÖNEMLİ BULGULAR

38 ekip ve 90 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 405 günübirlik kiralık yer kontrol altına alındı. Bu kontroller sırasında, anlık veri gönderimi yapmayan bir işletmeye “Konaklayan Kaydı Yapmamaktan” sebebiyle cezai işlem uygulandı. Bu tür denetimlerin, suça karışmış kişilerin yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etme temeli ile devam edeceği belirtiliyor.