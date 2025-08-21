Antalya’da 44 yaşında adam ölü bulundu

OLAYIN MEVKİİ VE ZAMANI

Antalya’da, 44 yaşındaki bir adam, uzun süre kendisine ulaşamayan akrabaları tarafından evinde ölü bulundu. Olay, sabah saat 10.30’da Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5718 Sokak’ta bulunan bir müstakil evde gerçekleştiriyor.

KONUŞULAN DURUM VE İHBAR

Edinilen bilgilere göre, Haydar Ünder (44), annesiyle birlikte yaşıyordu. Yakınları, bir süre boyunca ona ulaşamadıkları için ikametine gitmeye karar verdi. Annesinin şehir dışında olduğu ve evde yalnız kaldığı öğrenilen Ünder’in cansız bedediyle karşılaşan akrabaları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OLAY YERİ İNCELEMESİ VE SONUÇ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızlıca sevk edildi. Yapılan kontrollerin ardından Ünder’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Haydar Ünder’in cenazesi, savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.