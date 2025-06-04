Antalya’da 50 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

MANAVGAT’TA BİR ADAMIN ÖLÜMÜ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 50 yaşındaki bir adam evinde ölü bulundu. Sarılar Mahallesi Kümeevleri Büyük Şelale Yolu üzerindeki adresinde yaşayan İsa Çelik’in bir süreliğine kendisinden haber alınamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER HALETLİ HALDE BULDU

112 Sağlık ekipleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri, adresine geldiklerinde Çelik’i hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çelik’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. İsa Çelik’in sitelerde yöneticilik yaptığı ve maddi sıkıntılar nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiği öğrenildi.

CENAZE ANTALYA ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Çelik’in cenazesi, olay yerinde gerekli incelemeleri yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme timi, cumhuriyet savcısı ve adli tabip tarafından muayene edildikten sonra ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.