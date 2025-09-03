Antalya’da 582 Bin 480 Şahıs Sorgulandı

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPTIĞI UYGULAMALAR

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son 14 gün içinde gerçekleştirdiği uygulama ve denetimlerde 582 bin 480 şahsı sorguladı. Bu süreçte, 691’i aranan şahıs arasında yer alan toplamda 3 bin 312 kişi yakalandı ve adli makamlara sevk edilen 392 şüpheli tutuklandı. Ekiplerin, “Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Cinsel Suçlar, Yağma ve Hırsızlık” gibi başlıca suçlar üzerinde yoğunlaşarak meydana gelen asayiş olaylarını aydınlatmaya yönelik denetim ve uygulamaları devam ediyor.

DENETİMLERİN DETAYLARI

Söz konusu denetimler esnasında 101 bin 82 otomobil ve motosiklet incelendi, bu incelemelerde çalıntı, hacizli veya yakalamalı durumda bulunan 54 araç ele geçirildi. Ayrıca, 316 geçici konaklama yeri ve 196 kiralık araç firması kontrol edildi; yapılan değerlendirmeler sonucunda 6 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı. “Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” suçu kapsamında 7 farklı olayda, 30 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. “Kabahatler Kanunu” çerçevesinde ise 609 kişiye idari para cezası kesildi.

YAKALAMALAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 112 adet ateşli silah, bin 896 fişek ve tüfek kartuşu ile 7 kesici alet ele geçirildi. Bu kapsamda ekiplerin, suçların önlenmesi ve asayişin sağlanması yönünde sürdürdüğü çalışmalar, toplum güvenliğini artırmayı amaçlıyor.