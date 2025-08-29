Antalya’da 65 Bin 134 Kontrol Yapıldı

DENETİM FAALİYETLERİ

Antalya’da bir haftalık süreçte 65 bin 134 araç ve sürücü kontrol edildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimleri, helikopter ve dron destekli uygulamalarla gerçekleştirdiği denetimlerde toplamda bu kadar aracın ve sürücünün kontrolünü sağladı.

Denetimler sırasında çeşitli kategorilerde ihlaller belirlendi. 9 bin 675 yük taşıyan araç, 7 bin 831 yolcu taşımacılığında kullanılan araç, 6 bin 191 alkol ve uyuşturucu madde kullanımı denetimi yapıldı. Ayrıca, 13 bin 566 emniyet kemeri ve 14 bin 399 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi. Uygulama sonucunda, 2 bin 680 araç için yasak park, 408 sürücü için engelli park alanlarını işgal, 3 bin 678 araçta hız ihlali saptandı. Alkollü araç kullanımında 208 sürücüye işlem yapıldı, ayrıca korsan taşımacılık yapan 2 araca, abartı egzoz nedeniyle 46 araca da cezai işlem uygulandı.

TOPLAM CEZALAR

Tüm bu denetimlerin sonucunda toplamda 14 bin 898 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası kesildi. Emniyet kemeri takmama sebebiyle 568 kişi, kask takmama nedeniyle 2 bin 351 kişi ve sürücü belgesiz ya da iptal edilmiş durumda araç kullanan 255 sürücüye ceza uygulandı. Bu denetimler, Antalya’da trafik güvenliğini artırmak için önemli bir adım teşkil ediyor.