Antalya’da 712 Bin 440 Makaron Ele Geçirildi

ANTALYA’DA KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI

Son 15 gün içinde Antalya’da gerçekleştirilen KOM ekiplerinin operasyonlarında topluca 712 bin 440 adet makaron ele geçirildi. Bu sürede, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlamasıyla bağlantılı olarak 10 şüpheli adli mercilere sevk edilip tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından yürütülen çalışmalarda, iki ayrı olayda toplamda 12 şüpheli şahsın işlemleri tamamlandı. Yapılan aramalarda 4 tabanca, 3 şarjör ve 11 fişek bulundu.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Adli makamlara gönderilen şüphelilerden birine ev hapsi cezası verilirken, başka bir kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Diğer 10 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek” suçu kapsamında yapılan çalışmalarda 16 olayda 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Kepez, Muratpaşa ve Alanya ilçelerindeki operasyonlar sırasında işyeri, depo ve konutlarda gerçekleştirilen aramalar neticesinde ele geçirilen kaçak ürünler arasında 3 bin 654 paket sigara, 1117 kilogram tütün, 1205 adet puro, 1513 adet elektronik sigara ve 4 bin 516 adet farklı emtia yer alıyor.

ARAMA FAALİYETLERİ

Operasyonlarda ayrıca 15 adet elektronik sigara likiti, 116 şişe ve 10 litre içki ile 4 cep telefonu bulundu. Aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.