Antalya’da 721 Şüpheli Yakalandı

ASAYİŞ UYGULAMALARI SONUCUNDA YAKALANAN ŞÜPHELİLER

Antalya’da son bir haftada gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde, aralarında cinayet, yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan kişilerin de yer aldığı toplam 1.721 şüpheli yakalandı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimleri, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma ve cinsel suçların yanı sıra hırsızlık gibi birçok asayiş olayına yönelik denetimlerinde 161 kişinin tutuklanmasını sağladı.

KİMLİK SORGULAMALARI VE ARAÇ KONTROLLERİ

Bu dönemde 270.208 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı ve bu sorgulamalar neticesinde aranan 487 kişi de dahil olmak üzere toplamda 1.721 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalar sırasında 54.119 otomobil ve motosiklet denetlendi, çalıntı, hacizli veya yakalamalı olan 16 araç ele geçirildi. Ayrıca, konaklama ve araç kiralama firmalarına yönelik yapılan denetimlerde 194 geçici konaklama yeri ile 47 kiralık araç firması kontrol edildi.

KUMAR VE CEZAİ İŞLEMLER

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçuna ilişkin bir olayda 2 kişiye adli işlem uygulandı. Kabahatler Kanunu kapsamında ise çeşitli ihlaller yapan toplam 177 kişiye idari para cezası kesildi. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 43 adet ateşli silah, 487 adet fişek ve tüfek kartuşu ile 3 adet kesici alet ele geçirildi.

– ANTALYA