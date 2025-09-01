Antalya’da Adli Yıl Açıldı. Başsavcı Kahveci, “Adalet Toplumsal Barışın Temelidir” Dedi. Yeni Projelerle Yargı Güçlendirilecek. Lojman Ve Araç Desteği Sağlandı. Bağımsız Yargı Teminat Dedi

ADLİ YIL AÇILIŞI SONA ERDİ

Antalya’da adli yıl açılışı gerçekleştirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, “Adalet, toplumsal barışın, devletin varlığının ve milletimizin huzurunun en güçlü dayanağıdır” açıklamasında bulundu. Açılış, Antalya Adliyesi’nde düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi. Başsavcı Kahveci, adaletin toplumsal barışın, devletin varlığının ve milletin huzurunun temeli olduğuna dikkat çekerek, “Yargı teşkilatının en büyük görevi vatandaşlarımızın haklarını ve özgürlüklerini korumak, hukuk devletini güçlendirmek, topluma güven vermektir” dedi.

YENİ YATIRIMLAR VE PROJELER

Başsavcı Yakup Ali Kahveci, yeni adli yılda Antalya yargı teşkilatına kazandırılacak projeleri sıraladı. Kahveci, yaz kararnamesi ile Antalya’da bölge idare mahkemesinin kurulduğunu hatırlatarak, yıl sonuna kadar fiziki altyapının tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı. Kemer’de geçtiğimiz yıl temeli atılan adliye binasının kısa süre içinde tamamlanarak yıl bitmeden hizmete açılacağını belirten Kahveci, il merkezinde de iki ek adliye binası açılacağını dile getirdi. Çocukların üstün yararını gözeten çocuk adalet merkezleri ile ilgili de bilgi veren Kahveci, Döşemealtı’nda tahsis edilen arazi üzerinde yıl sonuna kadar inşaata başlanacağını kaydetti. Ayrıca, Bölge Adliye Mahkemesi’nin yanında bulunan 9 dönümlük arazinin Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla Antalya Adliyesi’ne tahsis edildiğini belirten Kahveci, “Bu arazi adliyeye nasip olup olmayacağı sürekli tartışma konusuydu. Cumhurbaşkanımızın yazılı talimatıyla bu arazinin özelleştirme kapsamından çıkarılarak Antalya Adliyesi’ne ek hizmet binası yapılmak üzere tahsisi sağlandı. 2026 yılı yatırım planına dahil edilmesi için sıkı çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

LOJMAN VE ARAÇ DESTEĞİ

Kahveci, geçtiğimiz yıl Manavgat, Serik ve Alanya’da yüzlerce lojmanın hizmete girdiğini, son olarak 80 lojmanın da teslim alındığını açıkladı. Tahsislerin kısa sürede gerçekleştirileceğini ifade etti. Ayrıca, mahkemelerin keşif hizmetlerinde kullanılmak üzere 8 aracın daha hizmete girdiğini bildirdi.

BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ YARGI

Başsavcı Kahveci, yargının fiziki şartlarının iyileştirilmesiyle ilgili yatırımların Antalya Yargı Teşkilatı’na olan güvenin ve desteğin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, “Adaletin teminatı bağımsız, tarafsız, güçlü bir yargıdır. Bizler hiçbir ayrım yapmadan anayasa ve kanunların belirlediği çerçevede görevimizi sürdüreceğiz. Milletimizin adalete olan güvenini en üst seviyede tutmak için üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeye hazırız” şeklinde konuştu.