Antalya’da Ağaçla Çarpan Araç, Sürücü Öldü

ANTALYA’DA TRAFİK KAZASI

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında bir otomobil ağaca çarptı ve sürücü hayatını kaybetti. Müge Perdahlı’nın kullandığı 34 GC 8681 plakalı araç, Yeşilbayır Mahallesi’ndeki Akdeniz Bulvarı üzerinde yol kenarındaki ağaca çarparak kaza yaptı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarının ardından 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Kaza sonucunda hayatını kaybeden sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Cenaze, gerekli incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna otopsi için kaldırıldı.

Bakan Güler, Şırnak’ta denetleme yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve talimatlar sundu.
Germencik Gişelerinde Uyuşturucu Madde Bulundu

Aydın'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir araçta 50 sentetik uyuşturucu hap ve 5 gram esrar bulundu. Şüphelilerin uyuşturucu kullandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

