Antalya’da Ağaçlar Kuruyor, Vatandaşlar Suluyor

REFÜJLERDEKİ AĞAÇLAR KURUYOR

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, D-400 Karayolu üzerindeki refüjlerde bulunan ağaçlar ve bitkilerin sulama ile bakımlarının yapılmaması sonucu kurumaya başladı. 20 yıllık ağaçların kurumasına kayıtsız kalmayan mahalle sakinleri, traktörlerinin arkasına taktıkları tankerler ile kendi mahallelerinin sınırlarında yer alan refüjleri sulamaya koyuldular.

VATANDAŞLAR HAREKETE GEÇTİ

Manavgat’ın D-400 Karayolundaki refüjlerdeki ağaç ve diğer bitkilerin sulanmaması sebebiyle yaşanan kuruma durumu karşısında yetkililer sessiz kalırken, bu duruma kayıtsız kalmayan vatandaşlar harekete geçti. Evrenseki Mahalle Muhtarı Hasan Kaya ile bazı mahalle sakinleri, kullandıkları su tankerleri ile Antalya-Manavgat D-400 Karayolunun Evrenseki sınırlarında bulunan refüjleri sulamaya başladı.

ÇAĞRI YAPILDI

Manavgat’ın bir turizm kenti olduğuna dikkat çeken Evrenseki Mahalle Muhtarı Hasan Kaya, “Refüjde bulunan yetişmiş ağaçların kurumasına anlam veremiyoruz. Gerek vatandaş gerekse muhtarlık olarak bu durum karşısında duyarsız kalamadık. Bu işin sorumluları kimse bizi görmesini, sesimizi duymasını istiyorum. Çevremize baktığımızda Alanya olsun Serik olsun komşularımızda refüjler yemyeşilken ne yazık ki bizim refüjlerimizdeki ağaç ve bitkiler kurumaya başladı. Bu işin sorumlusu lütfen sesimizi duysun” şeklinde konuştu. Sulama yapan bir vatandaş ise, ağaçların 20 yıl önce dikildiğine vurgu yaparak, “Lütfen 20 yıllık emeği heba etmeyelim. Herkesi görevini yapmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ANTALYA’DA SORUNLAR ÇÖZÜLMELİ

Bu olay, Manavgat halkının çevreye duyarlı bir biçimde hareket ettiğini gösteriyor. Mahallede yaşanan bu sorunun bir an önce çözülmesi, yerel yönetimlerin dikkate alması gereken bir konu olarak öne çıkıyor.