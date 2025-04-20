Antalya’da Alkol İçenler Kavga Etti

ANTALYA’DA KAVGA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, yabancı uyruklu bireylerin bir araya gelerek alkol aldığı bir ortamda çıkan kavgada, bir kişi hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Liman Mahallesi 22. sokak üzerinde yer alan bir apartmanın giriş katında gerçekleşti. Farklı uyruklardan gelen 2’si kadın toplam 6 kişi, akşam saatlerinde birlikte alkol almaya başladı.

KAVGAYA DÖNÜŞEN TARTIŞMA

Bir süre sonra, Türkmenistan uyruklu İbadulla Abullayev (63) ile Alman vatandaşı Arthur K. (44) arasında, daha önceden yaşadıkları sorunlar sebebiyle bir tartışma ortaya çıktı. Apartman bahçesinde süren bu tartışma, kısa zamanda kavgaya dönüştü. İbadulla Abullayev bu sırada başına aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE

112 Acil Çağrı Merkezi’ne olayın bildirilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yapılan kontrolde, Türkmenistan vatandaşı İbadulla Abullayev’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, olay anında İbadulla Abullayev ile birlikte alkol tüketen ve Türkiye’de adres kayıtları olmayan Ukrayna vatandaşı T. Y. (49), Rus vatandaşı O. N. (46), Alman uyruklu A. K. (44), Özbekistan vatandaşı İ. V. (38) ile Ukrayna vatandaşı A. A. (34) hızlıca yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTINDAKİ ŞAHISLARIN DURUMU

Gözaltına alınan şahıslardan Ukrayna vatandaşı T. Y. (49) ve Rus vatandaşı O. N. (46), ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması ise sürüyor.