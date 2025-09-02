Antalya’da Alper Baysan, 800 Dolar Gönderdi

PARANIN KAYBOLMASI VE MAĞDURİYET

Antalya’da yaşayan Alper Baysan (51), üniversite eğitimi için ABD’ye giden kızı İrem Naz Baysan’a (23) iki yıl önce banka aracılığıyla gönderdiği 800 doların kaybolduğunu bildirdi. Baysan, banka kayıtlarına göre paranın çekilmiş göründüğünü, ancak kızının bu parayı eline geçiremediğini belirtti. “Mahkeme bizi haklı buldu ama paramızı alamadık. Kızım parasız kaldığı için Amerika’da garsonluk yapmak zorunda kaldı” dedi.

SÜREÇTE YAŞANILANLAR

Alper Baysan, iki yıl önce kızı için Amerika’ya 800 dolar gönderdiğini, ancak kızının bu parayı çekemediğini ifade etti. Uzun yazışmaların ardından tüketici mahkemesi aileyi haklı buldu. Ancak mahkeme kararı sonrasında banka, 800 doları iade etmedi. İrem Naz, bu süreçte Türkiye’de banka hesap açtırdığını ve ilk ayın ardından gönderilen parayı çekemediğini söyledi. “İşlem hareketlerine baktığımızda para çekilmiş gibi görünüyordu. Banka müşteri hizmetleri ile görüştüğümüzde, Amerika’daki banka ile yazışmalar yapıldığını söylediler ama sonuç alamadık” diye konuştu.

ÇOCUĞUNA YETİŞEMEMEK

Alper Baysan, paranın kızı için oldukça önemli olduğunu vurguladı. “Kızım Amerika’da o parayla ihtiyaçlarını karşılayacaktı ama çekemedi. Bir memur olarak her seferinde para yollayamam. Orada saatlik 8-10 dolara garsonluk yaparak hayatta kalmaya çalıştı. Telefonda ağlayarak, ‘Anne paramı çekemedim’ dediğinde çaresiz kaldım. Bir anne olarak dünyanın bir ucundaki çocuğuna yetişememek çok ağır bir duygu” dedi.

HUKUKİ MÜCADELE VE SONUÇ

Alper Baysan, süreç uzayınca Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Ardından dosya, tüketici mahkemesine taşındı. Mahkeme, Türkiye’deki bankanın Amerika’daki bankadan güvenlik kamerası görüntülerine ulaşamaması nedeniyle Baysan’ı haklı buldu. Ancak karar sonrası 800 doların ailenin hesabına geçmediğini belirtti. Ailenin avukatı Tolga Alp Kocaoğlu, “Temmuz 2023’te başvurduğumuz dava sonucunda mahkeme 800 doların iadesine hükmetti ama icra aşamasında sorun yaşadık. Karar dolar üzerinden verildiği için tahsilat yapılamıyor. 800 dolar için iki yıldır mücadele ediyoruz” dedi.

Alper Baysan, mahkeme kararına rağmen yaşadıkları mağduriyetin sürdüğünü vurgulayarak, “Kızım parasız kaldı, eğitim hayatı boyunca sıkıntılar yaşadı. 800 dolar için iki yıldır uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.