Antalya’da Alzheimer Hastası Kadın Kayıp

ALZHEIMER HASTASI KADINDAN HABER ALAMAYAN AİLE İÇİN ENDİŞE BÜYÜYOR

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde 80 yaşında Alzheimer hastası bir kadın, iki gündür kayıp. Naciye Akdağ, evinden çıkmasının ardından geri dönmeyince ailesi endişelenmeye başladı. Oğlu Şahin Akdağ, durumu fark ettikten sonra mahalle muhtarı İsa Boz’a durumu bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI HIZLANDIRILIYOR

Muhtarın hemen yaptığı ihbar üzerine bölgeye AFAD, JAK, komando timi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akdağ’ı bulmak için geniş çaplı bir arama başlatıldı. Arama çalışmalarına, sabah saatlerinden itibaren kokuya hassas köpekler ve dron desteği de dahil edildi. Ekibin arama faaliyetleri, havanın kararması nedeniyle temporer olarak durduruldu, ancak sabah saatlerinde ekibin yeniden çalışmalara başlayacağı bildirildi.

AİLESİ ENDİŞELİ BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Naciye Akdağ’dan henüz bir ize rastlanmadı. Ailesi, kaybolan kişi için endişeli bir şekilde bekleyişini sürdürüyor. Gündoğmuş’ta yaşanan bu durum, yerel toplulukta da endişe yaratıyor.