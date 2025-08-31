Haberler

Antalya’da Apartman Kaplaması Düşmesi Yaşandı

DÜŞEN CEPHE KAPLAMASI OLAYI

Antalya’da sabah saatlerinde 5 katlı bir apartmanın dış cephe kaplaması düştü. Muratpaşa ilçesindeki Demircikara Mahallesi, Burhanettin Onat Caddesi üzerindeki binanın zemin ve birinci katında, özel bir laboratuvara ait reklam panolarının bulunduğu kaplama yerinden koptu.

PANİK YAŞANDI

Kaplamanın yere düşmesi üzerine çevredeki vatandaşlar panik yaşadı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Polis, binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı ve durumu kontrol altına almaya çalıştı.

ZARAR GÖREN YOK

AFAD ekipleri, düşen cephenin altında bir kişi olup olmadığını araştırırken, olayda kimsenin zarar görmediğini belirledi. Bu durum, vatandaşlara bir nebze olsun rahatlama sağladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Aroya Kruvaziyeri Marmaris’e Geldi

Marmaris, Malta bayraklı Aroya kruvaziyerini ağırladı. 2 bin 684 yolcu ve 1319 personel ile gelen gemi, turistlerin gümrük işlemlerinin ardından şehri keşfetmesini sağladı.
Haberler

Arnavutköy’de Minibüs Kadına Çarptı

İstanbul Arnavutköy'de bir minibüs sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek otobüs durağındaki kadına çarptı. Yaralı kadın hastaneye sevk edildi. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.