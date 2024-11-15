“Antalya’da Ara Tatil Yoğunluğu”

ANTALYA’DA YAZDAN KALMA GÜNLER YAŞANIYOR

Yaz mevsiminden kalma günlerin devam ettiği Antalya’daki otellerde ara tatil yoğunluğu dikkate değer bir şekilde artıyor. Öğrencilerin hem ders çalışıp hem de tatil yaptığı otellerdeki doluluk oranları yüzde 70’in üzerine çıktı. Turizm kenti Antalya, her yıl milyonlarca tatilciye ev sahipliği yapma kapasitesine sahipken, bu yıl 17 milyon tatilcinin geleceği tahmin ediliyor. Türkiye’nin birçok bölgesinde kış mevsimi ve soğuk hava etkili olurken, Antalya’da yazdan kalma sıcak günler hâkim.

OTELLER, ÖĞRENCİLER İÇİN DERS ÇALIŞMA ALANLARI SUNUYOR

Sıcak havayı değerlendiren yerli tatilciler, okulların ara tatile girmesiyle birlikte beş yıldızlı otellere akın ediyor. Otellerde oluşturulan özel alanlarda öğrenciler, ara tatil dönemini hem ders çalışarak hem de tatil yaparak değerlendiriyor. Bazı öğrenciler otellerin lobilerinde ders çalışarak kitap okuyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, sezonun uzaması için otelciler olarak yoğun çaba sarf ettiklerini aktarıyor. İklim koşulları nedeniyle yaz mevsiminin uzamasının otel işletmecileri için faydalı olduğunu belirten Kavaloğlu, “Şu an hala Antalya’da denize girilebiliyor. Otellerimize gelen çocuklarımız hem tatil hem ders çalışma imkanı buldu. Otellerimiz de sınıf düzeni aldı. Çok güzel eğlence imkanları buldular” diyor.

OTEL DOLULUK ORANI YÜZDE 70’İ GEÇTİ

Kavaloğlu ayrıca, kış tatili için kayak ve diğer destinasyonlarda hareketliliğin henüz başlamadığını, dolayısıyla otellere olan ilginin daha yoğun olduğunu ifade ediyor. “Otel dolulukları yüzde 70’i gördü. Kış mevsimi için bu rakamlar bizim için çok önemli. Ara tatilin sonrasında da kongre sezonu başlayacak. Antalya’ya gelen tatilci sayısı 16 milyon 300 bini geçti. Transit yolcuları da ekleyince 17 milyonu yıl sonuna kadar geçmiş olacağız” şeklinde konuşuyor.

ÖĞRENCİLER TATİLDE DERS ÇALIŞIYOR

Kemer ilçesindeki beş yıldızlı bir otelde ailesiyle tatil yapan LGS hazırlığı yapan Nejit Demir (13), iyi bir liseyi kazanma hedefinde olduğunu ifade ediyor. Sınav maratonuna başlaması nedeniyle tatil döneminde dahi ders çalıştığını belirten Demir, “8’inci sınıf öğrencisi olduğum için bize çok tatil yok. Hedefler büyük ve çalışmak zorundayız. Kendime zaman ayırmaya da çalıştım. Ders çalışmaya da odaklandım. Günde en az 2 saat ders çalıştım” diyor. Diğer bir öğrenci olan Neslişah Demirci ise, sınav maratonunun ardından ara tatil döneminde ders çalışırken aynı zamanda tatil yaptığını belirtiyor. Çoğunlukla İngilizce dersine ağırlık verdiğini aktaran Demirci, “Hedefim tüm derslerimden 100 puan almak” diye ekliyor.