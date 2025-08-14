Antalya’da Araç Çarpışmasında 4 Yaralı

MANAVGAT’TA TRAFİK KAZASI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, hareket halindeki hafif ticari araç bir servis minibüsü ile çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından servis aracı, park halindeki iki araca daha çarparak durabildi. Meydana gelen kazada toplamda 4 kişi yaralandı. Olay, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5022 sokak üzerinde gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ VE YARALILAR

Edinilen bilgilere göre, Çetin Emeç Caddesi yönünde seyir eden Latif A.’nın kullandığı 07 ADZ 518 plakalı hafif ticari araç, 5010 sokak kesişiminde, Yasin Ç.’nin yönetimindeki 07 CCN 235 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracının sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve sonuç olarak servis aracı, park halindeki 07 AYT 602 ve 07 YES 10 plakalı araçlara çarparak durabildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralılar arasında servis minibüsü sürücüsü Yasin Ç. ile yolcu olarak bulunan Beyza M., Mete Z. A. ve Özlem Ç. adlı çocuklar yer aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.