Antalya’da Araç Kaldırıma Girdi

ANTALYA’DA YAŞANAN KAZA

Antalya’da, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, kaldırımı aşarak bir iş yerinin vitrininden içeri girdi. Bu olay sonucunda iş yerinde maddi hasar oluştu, ancak sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi’nde meydana geldi.

ŞANS ESERİ FACİAYI ÖNLEDİ

Sabah erken saatlerde seyir halinde olan Onur Ş.’in kullandığı 07 AYS 872 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kaldırımdaki dubaları aşarak kozmetik mağazasının vitrinine girdi. Kaldırımda kimsenin olmaması, olası bir facianın yaşanmasını önledi. Otomobil sürücüsü şans eseri kazayı herhangi bir yaralanma olmadan atlattı.

GÜVENLİK KAMERASINDA ANBEAN GÖRÜNTÜLER

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin kozmetik mağazasının vitrinine hızla girdiği anlar net bir şekilde yer aldı. Kazada kozmetik mağazasının vitrini ve içerideki raflardaki ürünler ciddi şekilde zarar gördü.