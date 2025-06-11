Antalya’da Araç Kazası Gerçekleşti

KAZA ANINDA HERHANGİ BİR YARALANMA YAŞANMADI

Antalya’da seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, kaldırıma çıkarak bir iş yerinin vitrinine girdi. Bu olay, Manavgat ilçesinin Aşağı Hisar Mahallesi’nde, Antalya Caddesi üzerinde sabah erken saatlerde gerçekleşti. Onur Ş. tarafından kullanılan 07 AYS 872 plakalı otomobil, kaldırımdaki dubaları aşarak kozmetik mağazasının vitrininden içeri girdi. Kaldırımda kimsenin olmaması, olası bir kazayı önlerken, sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri, olayın meydana geliş anını saniye saniyesine gösterdi. Araç, vitrine çarparak durduktan sonra, kozmetik mağazasındaki raflardaki ürünler başta olmak üzere çeşitli maddi hasar meydana geldi. Bu kaza, sürücünün büyük bir şansının olduğunu gösteriyor. Kaza sonrası yaşanan maddi hasar, iş yerinde bir süre rahatsızlığa yol açsa da, en azından yaralanma gibi bir durum yaşanmaması önemli bir durum.