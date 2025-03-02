Antalya’da Araç Palmiyelere Çarptı, Takla Attı

KAZA ANINDA HIZLA YER ALDI

Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, yol kenarındaki palmiyelere çarparak takla attı. Olayın ardından araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ve sağlık ekipleri başarılı bir şekilde kurtardı. Kaza, saat 11.20 civarında Antalya’nın Kepez ilçesi, Emek Mahallesi, Gazi Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Aldığı bilgiye göre, 76 yaşındaki Hüseyin K. tarafından kullanılan 35 GV 719 plakalı Mitsubishi marka araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce yolun sağ tarafındaki palmiyelere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, daha sonra sürüklenerek yol ortasındaki refüje çarptı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞARILI OLDU

Kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline ulaşan ekipler, ters dönen araçta bulunan sürücü Hüseyin K.’yi sıkıştığı yerden çıkarmak için yoğun bir çaba sarf etti. Kurtarma çalışmaları sonucunda yaralı olarak araç içerisinden çıkarılan Hüseyin K., olay yerindeki ilk tedavisinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.