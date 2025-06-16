Antalya’da Araç Sahipleri İlginç Yöntemler Deniyor

İLGİNÇ YÖNTEMLER YENİDEN GÜNDEME GELİYOR

Antalya’da, bazı vatandaşların haciz yoluyla bağlanıp yediemin otoparkına götürülen araçlarını ilginç bir yöntemle geri almaya çalıştıkları ortaya çıktı. Bazı sürücüler, araçları yakalanmadan önce iç elemanlarını, motor, koltuk ya da tekerlekleri gibi değerli parçalarını sökerek, yol kenarına bırakıyor. Sonrasında, kendi araçlarını polise “şüpheli araç” diyerek ihbar ettikleri öğrenildi.

ARTAN HACİZLERE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Antalya’da haciz yoluyla bağlanan araçların sayısında artış yaşanırken, sürücülerin, yediemin otoparkına kaldırılan araçlarını geri alabilmek için bu ilginç yöntemi denedikleri anlaşılıyor. Motor, iç elektrik aksamı, tekerlekler ve koltuklar, hatta direksiyon gibi parçaları sökerek sokağa bırakan sürücüler ya kendileri ya da dolaylı yollarla şüpheli araç ihbarında bulunuyor. Polis, bu ihbarları değerlendirerek olay yerinde yaptığı incelemede aracın hacizli olduğunu belirleyince, söz konusu araç yediemin otoparkına götürülüyor. Araçlarını geri almak için gücü kalmayan sürücüler, sökülen parçaları satıp kar elde etmeye ya da düzenlenecek ihale ile değerinin altında yeniden geri almaya çalışıyor.

ÖNLEMLERİN ALINMASI GEREKEN BİR DURUM

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, “Buna bir önlem alınması lazım. Bu araçlar hurda sayılırsa bir daha yapabileceklerini sanmıyorum” dedi. Topçu, bazı araç sahiplerinin, aracı yakalatmadan önce sanayiye götürdüklerini ve değerli aksamları sökerek ardından 112’yi arayıp şüpheli araç ihbarında bulunduklarını belirtti. Topçu, süreçte polis gelerek üzerindeki sorgulamayı yaptığında aracın hacizli olduğunu ortaya çıkardığını ve aracın mecburen otoparka bağlandığını vurguladı.

DENETİMİN ARTIRILMASI GEREKİYOR

Sürücünün borcunu ödeyecek gücü kalmadığında çeşitli yöntemlere başvurduğunu ifade eden Topçu, “Kişi, borcunu ödeyemeyeceğini biliyor ve araçtan kurtarabildiği ne varsa kar olarak görüyor. Ayrıca, ihaleden kendisinin tekrar alabilmesi için aracı boş şekilde teslim ediyorlar, sonra sökülen parçaları tekrar takıyorlar” dedi. Topçu, bu duruma bir önlem alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, boş bir araç ile gerçekleştirilen işlemlerin sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini belirtti. Eğer bu denetim yapılamıyorsa, bu araçların hurda olarak değerlendirilmesi ve trafiğe çıkmasının engellenmesi gerektiğini ifade etti. Bu durumda, kimsenin bu işe yönelmeyeceğini düşünüyor.