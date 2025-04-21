Antalya’da Araç Yanarak Küle Döndü

OTOMOBİLİ YANAN SÜRÜCÜ ŞOK YAŞADI

Antalya’da, evine doğru yola çıkan bir sürücü, otomobilinin motor bölümünden duman yükseldiğini gördü. Panik içinde aracı yol kenarına çekerken, aniden ARACIN ALEV ALDIĞINI GÖRDÜ. Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesinde, Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Enver A., 07 ATE 134 plakalı Toyota Corolla marka aracıyla İller Bankası istikametine doğru giderken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Hızla yol kenarına çeken sürücü, kaputu açtığında alevlerin içe doğru yayıldığını fark etti.

VATANDAŞLARDAN YARDIM GECİKTİ

Enver A., yangına su dökerek müdahalede bulunmaya çalıştı fakat çevredeki vatandaşlar da yangın tüpü ile alevlere müdahale etmeye çabaladı. Ne yazık ki, bu çabalar yangını söndürmeye yeterli olmadı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve kısa sürede itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı. İtfaiyeciler, yangını kontrol altına almak için yarım saat süren bir çalışma yaptı. Yangında tamamen kullanılamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla yerinden kaldırıldı. Enver A., gözlerinin önünde yanarak yok olan otomobiline uzun süre bakarak, durumu kabullenmekte zorluk yaşadı.

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Olay anında, aracın yanışını çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçen sürücüler cep telefonlarıyla kaydetti. Enver A., durumu anlatırken, “Araçtan duman çıkmaya başladı, birden oldu. Hemen sağa çektim, baktığımda hafif hafif yanıyordu. Önce su döktüm, ondan sonra yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştık ama sönmedi,” diyerek yaşadığı paniği dile getirdi.

– ANTALYA