Antalya’da Asayiş Uygulaması Yapıldı

ANTALYA’DA ASAYİŞ UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Antalya’da polis timleri tarafından eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş ve kamu düzeninin devamını sağlamak için bir uygulama gerçekleştirdi. Bu uygulama süresince toplamda 10 bin 479 kişi sorgulandı; bunlardan 5’i hakkında idari işlem uygulandı.

YAKALANANLAR VE KONTROLLER

Çeşitli suçlarla aranan 20 kişi ise yakalandı. Uygulama çerçevesinde 39 geçici konaklama tesisi, 24 kayıtsız günübirlik adres, 13 kiralık araç firması ve 5 iş yeri kontrol edildi. Sonuç olarak, 6 kişiye kayıtsız konaklama yaptırmaktan, 1 günübirlik tesise anlık veri girişi yapmamaktan, 3 işletmeye sigortasız işçi çalıştırmaktan ve 1 iş yerine tütün kullandırmaktan cezai işlem uygulandı.