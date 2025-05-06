Antalya’da Asfalt Çalışması Gerçekleştirildi

ASALT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ASAT Genel Müdürlüğü, Kumluca ilçesine bağlı Sarıcasu Mahallesi’nde asfaltlama işlemlerini başarıyla gerçekleştirdi. Altyapı çalışmaları çerçevesinde, mahalledeki yol güzergahındaki kanalizasyon hattı bağlantıları, yağmur suyu tahliye kanalları ve büz koyma çalışmaları tamamlandı. Bozulan yolların düzenlenmesinin ardından asfalt döküm işlemleri yapılarak, yollar yeniden ulaşıma açıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, kırsal mahallelerde sürdürdükleri alt ve üstyapı çalışmalarına dikkat çekerek, “Bu kapsamda Sarıcasu Mahallesi’nde hem altyapı hem de üstyapı olarak bir kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirdik” diye belirtti. Turan, asfalt sezonu boyunca mahallelerdeki çalışmalara devam edeceklerini vurgulayarak, “Yaptığımız planlamaya göre Kumluca’da bulunan mahallelerimizde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdüreceğiz. Bu hizmetlerimizi yaparken, ihtiyaca ve aciliyete göre bir planlama yaptık. Hedefimiz tüm mahallelerimize aynı eşit hizmeti götürmek” ifadelerini kullandı.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Sarıcasu Mahalle Muhtarı Levent Solmaz, mahalleye yapılan altyapı ve asfalt çalışmasından dolayı büyük bir sevinç duyduklarını söyledi. Solmaz, “Bu büyük eksiklik olan hizmetin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.