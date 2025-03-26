Antalya’da Aşırı Hız Kazaya Neden Oldu

KAZA ANINI GÖRENLERİN YORUMLARI

Antalya’da, dikkatsizlik ve aşırı hız nedeniyle bir kaza meydana geldi. Olay Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi’nde, oteller bölgesinde yaşandı. D-400 Karayolu istikametine doğru giden Metin A. yönetimindeki 07 EGD 23 plakalı Chevrolet, Fevzi Çakmak Bulvarı’nda aşırı hız nedeniyle virajı alamayıp yoldan çıktı ve takla atmaya başladı. Araçta bulunan yolcu Mertcan A., kazanın etkisiyle aracın camından fırlayıp yola düştü. Otomobil ise yol kenarındaki boş bir arazide durabildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Kazada yaralanan sürücü Metin A. ve yolcu Mertcan A., 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Olayı, oturduğu yerden gören Mehmet Özmen isimli bir vatandaş, “Araç çok hızlıydı. Virajda yoldan çıkıp tel örgülerin altına aldıktan sonra takla attı” şeklinde ifade etti. Yaraların durumu ve kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.