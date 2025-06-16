Antalya’da Atıl Bina Yanarak Zarar Gördü

Antalya’da yangın çıkan atıl bina ile ilgili yorumlar

ANTALYA’DA YANGININ ÇIKTIĞI BİNA HAKKINDA GÖRÜŞLER

Antalya’da uzun süredir kullanılmayan ve daha önce özel bir televizyon kanalı ve kültür sineması olarak görev yapan 4 katlı bir binada yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının ardından, çevre mahallelerdeki muhtarlar, binanın kültürel önemine dikkat çekti. Muhtarlar, “Burası, birçok ünlünün ünlü olduğu yer. Önceden küçüklüğümüzde birçok ünlü buraya gidip gelirdi ama yıllardır atıl durumda. Aslında tekrar geri kazandırılsa güzel olur” ifadelerini kullandı.

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ ANLAR

Yangın, saat 14.30 civarında Muratpaşa ilçesi Kılınçarslan Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan kullanılmayan binanın en üst katında çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale edip yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına aldı.

TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU

Bölgenin yoğun bir cadde olması sebebiyle hem yerel halk hem de turistler yangın nedeniyle kısa süreli bir tedirginlik yaşadı. Bazı vatandaşlar, yangını ve söndürme işlemlerini cep telefonlarıyla kaydetmeyi tercih etti.

MUHTARLARDAN YORUMLAR

Tuzcular Mahalle Muhtarı Uğur Çetin, “Burası eski kültür sinemasıydı. Plastiklerden yanmış sanırım. 15 yıldır atıl durumda. Hızlı bir müdahalede bulunup söndürüldü” açıklamasında bulundu. Haşimişcan Mahalle Muhtarı Halil Ay ise, “Burası, birçok ünlünün ünlü olduğu yer. Hülya Avşar da ilk burada program yapmıştı. Önceden küçüklüğümüzde birçok ünlü buraya gidip gelirdi ama yıllardır atıl durumda. Aslında tekrar geri kazandırılsa güzel olur” şeklinde konuştu.