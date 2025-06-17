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Antalya’da ATV Devrildi, İki Yaralı

ANTALYA’DA ARAZİ ARACI DEVRİLDİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, bir arazi aracı olan ATV’nin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, Side Mahallesi Cennetler mevkisinde, Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde meydana geldi. Arazi aracı ATV kontrolden çıkarak devrildi ve bu kazada araçta bulunan Mustafa E. ile Nurgül A. yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GİTTİ

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralılardan Nurgül A’nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

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