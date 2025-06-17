Antalya’da ATV Kazasında İki Yaralı

MANAVGAT’TA ATV DEVRİLDİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen bir olayda, arazi aracı ATV’nin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Olay, Side Mahallesi Cennetler mevkisindeki Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde gerçekleşti. ATV, kontrolden çıkarak devrilirken, araçta bulunan Mustafa E. ve Nurgül A. yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından durum hemen bildirildi ve olay yerine sağlık ile jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Nurgül A’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildiriliyor.