Antalya’da Avukat Motoru İadesi İstedi

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Antalya’da bir avukat, oğluna satın aldığı motosikletin dijital ekranının su almasından sonra gittiği servis sonrası farklı bir arızayla karşılaştı. Mahkeme aracılığıyla yaptırdığı inceleme ile motosikletin üretim ayıplı olduğunu tespit eden Hatice Canbalakar, distribütör firma ve motoru satan bayiye ihtarname göndererek motosikleti iade etmek istedi. Ancak firma, motosikleti teslim almayı reddetti.

İLGİLİ SERVİSE GÖTÜRÜLDÜ

Serbest avukatlık yapan Hatice Canbalakar, 2024 yılı Kasım ayında oğluna 484 bin TL karşılığında 2023 model Brixton marka 1200 CC’lik motosiklet aldı. Kısa bir süre sonra, kendileri almış oldukları 07 BYD 065 plakalı motosikletin dijital ekranının yağmurlu havalarda su aldığı fark edildi. Oğul, aracı satın aldıkları yetkili servise götürdü. Serviste, ekranın değiştirilmesi gerektiği ve yurt dışından sipariş edileceği belirtildi. Ancak araç, servisten çıkıldıktan kısa bir süre sonra vites atmakta zorlanmaya başladı.

MOTOSİKLET İÇİN İHTARNAME GÖNDERİLDİ

Hatice Canbalakar, motosikleti inceleme yapılması için ilgili servise bıraktı. Mahkeme aracılığıyla yapılan tespit sonucunda, bilirkişi tarafından motosikletin dijital ekranı ve vites sorunlarının imalat kaynaklı gizli ayıp olduğu belirlendi. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi gereği sözleşmeden cayma hakkını kullanmak için Canbalakar, distribütör firma ve motosikletin satıldığı bayiye ihtarname gönderdi. Motosikleti teslim etmek için belirlenen tarih ve saatte notere gitmesine rağmen, firma yetkilileri teslim almaya gelmedi.

SORUNLARIN GİDERİLMESİ TALEP EDİLDİ

Hatice Canbalakar, “2 aylık bir motosiklette debriyaj milinin yamulmasının imkansız olduğunu” belirterek, süreci mahkemeden başlatarak geciktirmemek istediğini ifade etti. Yapılan tespitte motorun üretim ayıplı olduğu, debriyaj mili ve dijital ekranın hatalı olduğu tespit edildi. “Ayıplı bir ürünü kabul etmek zorunda değilim” diyen Canbalakar, motorun iadeye hazır olduğunu ve notere bildirdiğini ancak firmanın yanıt vermediğini belirtti.

GÜVENLİK ENDİŞESİ AŞIKTAN BAHSEDİLİYOR

Motosikletin üretim hatalı olduğunu vurgulayan Hatice Canbalakar, “Vites atmıyorsa yolda giderken birçok olaya neden olabilir” uyarısında bulundu. Maddi kayıpların yanı sıra manevi kayıplara da dikkat çeken Canbalakar, yaşanabilecek bir kazanın sonuçlarının ciddiyetine işaret etti. “Ayıplı ürün duruyor, çünkü kullanamıyoruz” dedi.

YETKİLİLERDEN GİZLİ Değişim

Mahkemece yapılan bilirkişi incelemesinde motosikletin debriyaj milinin farklı bir marka motosikletin parçası ile değiştirildiği de belirlendi. Hatice Canbalakar, böyle bir değişikliğin kendi onayı olmadan yapılamayacağına dikkat çekerek, “Tüketicinin onayını almaksızın değişim yapıyorlar” ifadelerini kullandı. Yapılan değişim sonrası var olan ürünün de aşınmış durumda olduğunu belirtti.