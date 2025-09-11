Antalya’da Avusturyalı Turist Kaza Geçirdi

AVUSTURYALI TURİST KAZA GEÇİRDİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motorlu bisiklet kiralayarak ilçe turuna çıkan Avusturyalı turistlerden biri kaza yaptı. Demokrasi Bulvarı’nda gerçekleşen olayda, Adis B. isimli turistin kullandığı 07 ALE 053 plakalı motosiklet, kavşak sisteminde dönerken devrildi ve sürüklendi.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verildi. Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Motosiklette belirli derecede maddi hasar meydana gelirken, kaza sonucunda motorlu bisikleti kullanan Avusturyalı turist ile yanındaki kız arkadaşı, kendilerini iyi hissettiklerini belirtip hastaneye gitmeyi reddettiler.

TRAFFİK KONTROLÜNÜN ARDINDAN DEVAM ETTİLER

Olayın ardından, trafik ekipleri tarafından yapılan kontrol sonrasında Avusturyalı turistler yollarına devam etti.