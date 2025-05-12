Antalya’da Ayılara Elektrikli Tel Önlemi Alındı

AYILARLA MÜCADELE İÇİN ELEKTRİKLİ TEL ÖNLEMİ

Antalya’nın İbradı ilçesinde, arıcılar arı kovanlarına yaklaşıp zarar veren ayılara karşı elektrikli tel ile koruma önlemi alıyor. Ürünlü Mahallesi’nde yaşayan arıcı Mesut Şanlı, ayılardan korumak amacıyla kovanlarının etrafına elektrikli teller yerleştirip ışıklandırma yaptırdığını belirtiyor.

GEÇEN YIL 400 BİN LİRA ZARAR

50 yıldır arıcılık yapan Mesut Şanlı, ayılarla büyük bir sorun yaşadıklarını ifade ediyor. Ayıların son dönemlerde köyün içine kadar inerek kovanlarına zarar verdiğini aktaran Şanlı, “Geçen yıl kasım ayında benim 50, kuzenimin ise 70 kovanını paramparça ettiler. Geçtiğimiz yıl arının bize verdiği zarar ise 400 bin lira oldu. Çiftçilik zaten zor şartlar altında sürdürülüyor. Çözüm olarak elektrikli tel ile çevirmekte bulduk” diyor.

EVİMİZE 50 METRE MESAFEDEN GELİYORLAR

Şanlı, “Ayılar evime 50 metre mesafeye kadar geliyor. Kovanlarımızı parçaladılar. Geçen yıl ağaçların etrafını çevirmediğimiz için 74 kovanımız telef oldu. Bu yıl önlemimizi aldık ve yeniden 35 kovanla arıcılığımıza devam edeceğiz” diyor.

DOĞA KORUMA’DAN DESTEK BEKLİYORLAR

Ayıların neden olduğu zararın her geçen gün arttığını vurgulayan Şanlı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden önlem alınmasını ve ormanlık alanlara ayıların tüketebileceği yiyeceklerin bırakılmasını ya da ayı popülasyonunun kontrol altına alınmasını talep ediyor.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN SİSTEM

Kovanları korumak için kurdukları sistemi anlatan Şanlı, güneş enerjisi panelleri ile çalışan elektrikli telin ayılara karşı caydırıcı etkisi olduğunu belirtiyor. “Bu sistem sadece caydırıcı. Ayılar tele değdiği zaman çarpılıyor ama bu öldürücü olmuyor. Bu nedenle devletimiz bu sistem için 12 volta kadar izin veriyor” diye ekliyor.

YAYLADA DA AYNI ÖNLEMLER ALINACAK

Şanlı, 20 gün içinde arı kovanlarını yaylaya götüreceklerini ve orada da aynı koruma önleminin alındığını ifade ediyor. “Yaz sezonu için polenleri bol olan yüksekliklerde arı kovanlarımızı koruyacağız. Bunun için sistemimizi burada söküp yaylaya götüreceğiz” diyor.