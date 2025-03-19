Antalya’da Baba Katili Oğul Tutuklandı

ANTALYA’DA CİNAYET İŞLENDİ

Antalya’da, 65 yaşındaki babasını bıçak darbeleriyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 27 yaşındaki Oğuzhan Akyol, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 248 Sokak üzerinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Emekli mimar Süleyman Akyol’un (65) oğlu Oğuzhan Akyol, bir süredir aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle eve gelerek ağabeyine babasının evde olup olmadığını sordu. Ağabeyinden olumlu yanıt alan Oğuzhan, daha sonra apartmandan çıkarak çevrede dolaşmaya başladı.

BABA-OĞUL ARASINDA TARTIŞMA

B.A., işe gitmek üzere apartmandan çıktığı sırada kardeşi Oğuzhan’ı bina çevresinde dolaşırken görünce, babasını arayıp Oğuzhan’ı eve almaması konusunda uyardı. Ağabeyinin gidişinden sonra Oğuzhan, babasını arayarak aşağıya çağırdı ve görüşmek istediğini söyledi. İkili, apartmanın önünde bir süre sohbet ettikten sonra 4. kattaki evlerine çıktı. Ancak burada aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Oğuzhan Akyol, bu tartışmanın ardından babasını birçok bıçak darbesiyle öldürerek olay yerinden kaçtı.

Süleyman Akyol’un büyük oğlu B.A., babasının telefonlarına cevap vermemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek evlerine geldi. Burada, babasını kanlar içerisinde yerde buldu. 112 Acil Sağlık ekipleri geldiğinde, Süleyman Akyol’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık, Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası Akyol’un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oğuzhan Akyol’u yakalamak için ekipler bölgede arama başlattı.

ŞAHIS YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Bu arada, olay yerine birkaç kilometre mesafedeki Öğretmenevleri Mahallesi’nden bir şahsın rahatsızlık verdiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine verilen adrese giden ekipler, şahsın Oğuzhan Akyol olduğunu belirledi. Yakalanan cinayet zanlısı Oğuzhan Akyol, işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.