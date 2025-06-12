Antalya’da Bankta Oturan Kişi Darp Edildi

ANTALYA’DA SİGARA İSTEME BAHANESİYLE DARPLANDI VE GASBEDİLDİ

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde sigara istemek amacıyla yanına gelen iki kişi tarafından darp edilen bir birey, sonrasında gaspa uğradı. Olay, Üçgen Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde gerçekleşti. Ertuğrul D., bankta oturduğu esnada yanına yaklaşan iki kişi tarafından saldırıya uğrayarak üzerindeki nakit parası alındı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ OLAYI KAYDETTİ

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ertuğrul D.’nin yere yatırıldığı ve tekme ile yumruklarla darbedildiği açıkça görüldü. Şahısın bir süre yerde hareketsiz kaldığını görenlerin endişe duydular. Bir süre sonra kendine gelen Ertuğrul D., yaşadığı durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olarak Ali T. ve küçük yaşta bir arkadaşını gözaltına aldı.

TUTUKLAMA EYLEMİ GERÇEKLEŞTİ

Bahçeli Polis Merkezi’nde ifade işlemleri sonrasında Ali T., adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayın detayları ve diğer şüphelilerin durumu ise araştırma sürecinde devam ediyor.