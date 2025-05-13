Haberler

Antalya’da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

KAVGA İLE YARALANMA OLAYI

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Orta Mahalle Çınaraltı Meydanı’nda iki insan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Salih S, Hakan Y’yi bıçakla yaraladı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın duyulmasının ardından vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı olan Hakan Y, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sol kolundan ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanmış olan Hakan Y’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KATİL ZANLISI POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından Salih S, elindeki bıçakla birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Bu gelişme sonrasında Salih S gözaltına alındı. Yaralanma olayının sebepleri ve detayları güvenlik güçleri tarafından araştırılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Mekke Yolu Projesi Başarıyla Uygulandı

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi, Mekke Yolu Projesi kapsamında hacı adaylarını Esenboğa Havalimanı'ndan uğurladı. Proje, Türkiye'de işlemleri bitirerek Suudi otellere hedefe ulaşımı kolaylaştırıyor.
Haberler

Cemil Kırbiçer Şarkılarıyla Aileyi Şaşırttı

Adana'da doğuştan yarık damak rahatsızlığına rağmen şarkılar söyleyen Cemil Kırbiçer, sosyal medyada dikkat çekiyor. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen müzik kariyerine odaklanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.