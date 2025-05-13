Antalya’da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

KAVGA İLE YARALANMA OLAYI

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Orta Mahalle Çınaraltı Meydanı’nda iki insan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Salih S, Hakan Y’yi bıçakla yaraladı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın duyulmasının ardından vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı olan Hakan Y, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sol kolundan ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanmış olan Hakan Y’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KATİL ZANLISI POLİSE TESLİM OLDU

Olayın ardından Salih S, elindeki bıçakla birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Bu gelişme sonrasında Salih S gözaltına alındı. Yaralanma olayının sebepleri ve detayları güvenlik güçleri tarafından araştırılıyor.