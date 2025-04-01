Antalya’da Bıçaklı Kavgada 1 Ölü, 1 Yaralı

ALCOHOL ALAN ŞAHISLAR ARASINDA KAVGA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, alkollü olan Denizhan Deniz ve Uygar Özen, sabah saat 05.00 civarında Mahmut Eren Yılmaz’ı yanlarına davet etti. Kısa bir süre sonra, aralarında başlayan tartışma, yumruklu ve bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNDE CİNAYET

Mahmut Eren Yılmaz, Denizhan Deniz ve Uygar Özen’i meyve bıçağıyla birkaç kez bıçakladı. Olayı gözlemleyenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Denizhan Deniz’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı durumda olan Uygar Özen, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Özen’in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtiliyor.

ŞÜPHELİ EMNİYETE TESLİM OLDU

Kaçan Mahmut Eren Yılmaz, daha sonra Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Yılmaz, alkol almak için gittiği ırmak kenarında tanımadığı iki kişi tarafından yanına davet edildiğini ve tartışmanın ardından olayın geliştiğini ifade etti.