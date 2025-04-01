Antalya’da Bıçaklı Kavgada Ölü ve Yaralı

DENİZHAN DENİZ’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, alkol alan Denizhan Deniz ile Uygar Özen, saat 05.00 sıralarında Mahmut Eren Yılmaz’ı yanlarına davet etti. Bir süre sonra, aralarındaki tartışma büyüyerek yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüşüyor.

KAVGADA YARALANANLAR VE OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kavga sırasında Yılmaz, Deniz ve Özen’i meyve bıçağıyla defalarca yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde, Denizhan Deniz’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

YARALI ÖZEN’DEN AĞIR DURUM

Yaralanan Uygar Özen, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından, hayati riski devam eden Özen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan Mahmut Eren Yılmaz, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Yapılan açıklamalara göre, Yılmaz, alkol almak için ırmak kenarına geldiğinde tanımadığı iki kişinin yanına davet edildiğini ve çıkan tartışma neticesinde olayın meydana geldiğini ifade etti.