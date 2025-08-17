Antalya’da Bıçaklı Saldırı Gerçekleşti

CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLAN ŞÜPHELİ, ESki SEVGİLİSİNİ BICAKLAYARAK YARALADI

Antalya’da cezaevinden dün salıverilen 46 yaşındaki Muhammet Mustafa D., eski sevgilisi Züleyha K. (36) ile yanında bulunan erkek arkadaşı Uğur D.’yi bıçakla yaraladı. Olay, Antalya’nın Kepez ilçesindeki Güneş Mahallesi 6711 sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın giriş katında yaşandı. Saldırganın, cezaevindeyken eski sevgilisini tehdit ettiği bilgisi ortaya çıktı.

OLAY ANI VE MAHALLE SAKİNLERİNİN İFADALARI

Tahliye olduktan sonra eski kız arkadaşının evine giden Muhammet Mustafa D., zile bastı. Züleyha K. ve 44 yaşındaki erkek arkadaşı Uğur D., kapıyı birlikte açınca, Muhammet Mustafa D. cebinden çıkardığı bıçakla çiftin üzerine saldırdı. Bıçak darbeleri sonucunda Züleyha K. ve Uğur D. çığlık atarak çevreden yardım istedi. Yaralanan çift yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından yaralı Züleyha K., Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının karnından aldığı darbeler nedeniyle hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Uğur D. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı ve onun da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir arama başlattı ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Olaya tanıklık eden komşulardan Bülent Özkan, “Binadaydım, çığlık seslerini duydum. Bir kişi kaçıyordu, diğer ise ‘Bıçaklandım’ diye bağırıyordu. Sonra olay yerine gidip ambulansı aradım. Kadın yaralıydı” şeklinde konuştu. Diğer bir mahalle sakini Gözde Beylik ise “Bağrışmalara çıktık. ‘Abi yardım edin’ diye bağırıyordu. Biz tampon yaptık, hemen ambulansı çağırdık. Kadın karından bıçaklanmıştı, çok kan kaybediyordu” diye ekledi. Mahalleli, saldırgan Muhammet Mustafa D.’nin, cezaevindeyken Züleyha K.’yı ölümle tehdit ettiğini de iddia etti.