Antalya’da Bir Ev Yandı

YAŞLI KADININ EVİ YANGINDA ZARAR GÖRDÜ

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, 77 yaşındaki kadının yalnız yaşadığı evde yangın meydana geldi. Temel Eğitim Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Aysel Gençdoğan’a ait olan müstakil evde çıkan yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Yangını gören mahalleli hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İTFAYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen, ev kullanılamaz hale geldi. Neyse ki, yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedenine yönelik inceleme başlatıldı.